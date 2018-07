(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Il buon Mondiale disputato da Simon Kjaer, capitano e difensore della Danimarca, non è passato inosservato per gli operatori di mercato. Il giocatore del Siviglia, anche per gli arrivi di Gnagnon e Sergi Gomez in Andalusia, ma soprattutto per l’avvento in panchina di Joaquin Caparros, può adesso decidere anche di cambiare maglia. Kjaer, che in Italia ha giocato con le maglie di Palermo e Roma, adesso viene accostato al Milan – sul punto di perdere Bonucci – ma non solo: su di lui, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, c’è anche il Marsiglia allenato da Rudi Garcia, finalista dell’ultima Europa League.