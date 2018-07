(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Sono già circa 549 i milioni di euro spesi finora nel mondo per i cartellini di calciatori brasiliani e le sole squadre di Premier ne hanno sborsati 243 milioni. In particolare, il Liverpool ha investito oltre 100 milioni in calciatori brasiliani: la parte del leone l’ha fatta il portiere Alisson, il più costoso della storia. Insomma, il Brasile ha deluso ai Mondiali, uscendo nei quarti contro il Belgio, ma l’appeal dei suoi giocatori è assolutamente intatto, come dimostrano le cifre frutto di una mini-inchiesta del quotidiano As. I giocatori verdeoro restano i veri, assoluti protagonisti del mercato: i loro trasferimenti movimentano grosse cifre.