(ANSA) – PALERMO, 28 LUG – I rom dovranno lasciare il campo della Favorita. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, “per far fronte a situazioni di pericolo imminente o attuale”. Nell’atto, il sindaco fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha sequestrato l’area e che impone “l’adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità di intervenire con immediatezza per superare la situazione di degrado del territorio ed eliminare i pericoli per l’incolumità delle persone e delle famiglie residenti e garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili delle medesime”. “Con questo provvedimento – afferma – vogliamo dare accelerazione a un percorso già avviato da tempo, che ha portato negli anni a ridurre in modo consistente la presenza di rom all’interno del campo, permettendo a questa comunità di palermitani di abbandonare una situazione precaria e insicura e supportando un percorso di integrazione”.