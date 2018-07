(ANSA) – FIRENZE, 28 LUG – Venticinque persone, molte delle quali straniere, sono state identificate nel parco delle Cascine di Firenze nell’ambito di un’operazione anti bivacco durante la quale sono stati rimossi alcuni accampamenti abusivi allestiti nei giardini adiacenti via della Catena, alla Cascine. Impegnati carabinieri, anche con unità cinofile, vigili urbani e personale Alia per la rimozione dei suppellettili. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati 12 grammi di marijuana e altrettanti di hashish ed elevati sei verbali da 160 euro per violazione della norma anti bivacco.