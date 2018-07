(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Sconfitta-choc per il Paris Saint-Germain, travolto 5-1 dall’Arsenal nell’International Champions Cup, a Singapore. Imbottiti di giovani, schierati davanti a Buffon (in campo per 73′), i parigini sono andati sotto già al 13′, trafitti dal tedesco Ozil. Il pari è arrivato al quarto d’ora della ripresa, grazie a Nkunku, poi si sono scatenati i ‘Gunners’ guidati da Unai Emery, che hanno travolto gli avversari. Al 21′ e al 26′ del secondo tempo Lacazette ha firmato prima il 2-1 e poi il 3-1, Holding (42′) e Nketiah (48′) hanno chiuso i conti realizzando poker e cinquina.