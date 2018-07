(ANSA) – BEIRUT, 28 LUG – Il Consiglio democratico siriano a guida curda (Sdc), ramo politico delle Forze democratiche siriane, appoggiate dagli Usa che controlla vaste aree della Siria nord-orientale, e il governo siriano hanno concordato di formare gruppi di lavoro per avviare negoziati e porre fine alle violenze in Siria. Lo riferisce lo stesso Consiglio in un comunicato nel quale spiega che, durante colloqui a Damasco con funzionari siriani, le due parti hanno deciso di formare commissioni per “sviluppare il dialogo e i negoziati e porre fine alla violenza e alla guerra”. Il consiglio spiega anche che si è trovato un accordo per portare avanti una road-map che porti a un “decentramento del potere nel Paese”.