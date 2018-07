(ANSA) – ANCONA, 28 LUG – “Il mantenimento degli organici del corpo docente e del personale Ata nei Comuni del cratere sismico è un tema caldissimo che ci preoccupa. Confidiamo che le promesse fatte dal ministro dell’Istruzione Bussetti nella sua visita del 28 giugno nelle Marche vengano mantenute”. Così Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche ha ribadito la necessità che l’anno scolastico riparta regolarmente in tutti i Comuni ed in tutti i plessi scolastici senza vuoti di organico nelle zone terremotate. “Bene ha fatto il presidente della Regione Ceriscioli ad inviare una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte – aggiunge Mangialardi – per chiedere il rispetto degli impegni ed il regolare avvio dell’anno scolastico. La scuola è fondamentale per il senso di comunità e di appartenenza ma anche per non creare disagi ai più giovani ed alle loro famiglie”. “Come Anci Marche vigileremo – conclude – e faremo il punto con i colleghi sindaci nel corso del consiglio direttivo del 30 luglio, anche con azioni specifiche”.