(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Prima finale Atp in carriera per Matteo Berrettini, giunto all’ultimo atto del torneo di Gstaad, in Svizzera. Il 22enne romano ha superato in semifinale l’estone Jurgen Zopp in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (8-6). “Sto giocando un buon tennis per tutta la settimana, anche se oggi ho sentito un pò di pressione negli ultimi punti, del resto era per me la prima semifinale, ci può anche stare arrivato al match point, ma ora sono davvero felicissimo”, le prime parole a caldo di Matteo, intervistato sul campo. “Devo ringraziare anche i tanti tifosi italiani presenti in tribuna, oltre al mio coach e la mia ragazza. Ora devo rimanere concentrato sperando di ottenere qualche soddisfazione anche domani”. conclude Berrettini.