(ANSA) – CAGLIARI, 28 LUG – Caldo asfissiante in Sardegna nel fine settimana e almeno fino ai primi del mese di agosto. Oggi la stazione meteo dell’Aeronautica militare a Decimomannu ha visto il termometro fermarsi a 39.4 gradi. In tutto il Medio Campidano le temperature sono oscillate tra i 37-38 gradi, mentre secondo i dati registrati dall’Arpas all’interno più “fresco” con 36.5 a Oliena e 354 a Olmedo. Per i prossimi giorni la situazione rimarrà invariata. Permane l’anticlone di origine africana – sottolineano gli esperti dell’Aeronautica – avremo temperature alte, tempo stabile e soleggiato. In media si avranno tra i 36 e i 38 gradi, con picchi che potranno raggiungere i 40″. Solo quando entrerà la brezza le temperature si abbasseranno di qualche grado.