(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude nel segno del suo bomber, Ciro Immobile. È dell’attaccante infatti il gol – con un perfetto pallonetto – che nella ripresa permette ai biancocelesti di sbloccare l’amichevole con la Spal, finita poi 3-0 in virtù delle reti di gara di Caicedo e Rossi arrivate proprio nei minuti conclusivi dell’incontro. Prima di scendere in campo Simone Inzaghi si è presentato in sala stampa per un punto generale a questo punto del precampionato. “Abbiamo fatto una buonissima preparazione, i ragazzi hanno lavorato molto bene. L’unica pecca è che in questi 3-4 giorni sono mancati Strakosha e Marusic che per noi sono elementi importanti. Lo stesso Berisha si è dovuto fermare, speriamo di riaverli in gruppo con il rientro a Roma” sottolinea il tecnico, che si è dichiarato “molto soddisfatto del mercato” svolto dal ds Tare.