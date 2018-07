(ANSA) – QUARTO (NAPOLI), 29 LUG – L’ amministrazione di Quarto flegreo (Napoli) con il sindaco, Antonio Sabino, si è mobilitata per la scarcerazione di Jorit Agoch lo ‘street artist’ di origini olandesi che risiede da alcuni anni nel comune flegreo, arrestato a Betlemme per un murales ritenuto oltraggioso dalle autorità israeliane. Un appello è stato lanciato per rilasciarlo. Il vicesindaco, Giuseppe Martusciello, è in costante contatto con la famiglia e la Farnesina per conoscere gli sviluppi della situazione. Jorit nel comune alle porte di Napoli ha eseguito un murales sulla facciata di un edificio del centro storico in cui ha ritratto il capitano del Napoli, Hamsik.(ANSA).