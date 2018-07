(ANSA) – BOLOGNA, 29 LUG – Anche Alfonso Bonafede rappresenterà il Governo alle celebrazioni per il 38/o anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. “Mi ha telefonato ieri la sua segreteria personale dicendo che viene il ministro. E’ la prima volta per un ministro della Giustizia”, conferma Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della Strage, che provocò 85 morti e 200 feriti. Nei giorni scorsi era stata confermata la presenza del sottosegretario ai Trasporti Michele Dall’Orco. L’ipotesi Bonafede era invece su alcuni giornali locali. Bolognesi aggiunge all’ANSA di non sapere chi dei due prenderà la parola, ma spiega che chi lo farà, lo farà in Comune, cioè nella prima parte della commemorazione e non davanti alla stazione: “I ministri non parlano in piazza. Se dovesse venire Fico, lui parlerà in piazza”, ha aggiunto Bolognesi, spiegando che domani farà una telefonata per sapere se verrà anche il presidente della Camera: “Per adesso dei no non ne ho ricevuti”.(ANSA).