(ANSA) – TRENTO, 29 LUG – È una giornata da bollino rosso (traffico intenso) sia al mattino che al pomeriggio sull’autostrada A22 del Brennero, secondo le previsioni della società stessa di gestione. Con bollino nero in direzione nord per la mattina. Rallentamenti per traffico intenso si registrano infatti in alcuni tratti dell’A22 del Brennero già dal mattino. In particolare in direzione nord tra Verona nord e San Michele all’Adige e in direzione sud tra Bolzano nord e Rovereto sud. Traffico intenso e code sono presenti anche sulle principali strade statali della regione che portano alle località di montagna e ai laghi, tra cui quella della Val Venosta, quella della Val Pusteria e quella della Val Badia. (ANSA).