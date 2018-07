(ANSA) – MILANO, 29 LUG – Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la strada statale 42 del Tonale, all’altezza di San Paolo d’Argon (Bergamo). Nello scontro fra due auto sono rimaste coinvolte in tutto 6 persone. Quattro i feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e il personale dell’Anas. Ancora da chiarire esattamente la dinamica dell’incidente: uno dei due morti è un ragazzo di 23 anni, il conducente di una Fiat Panda, che viaggiava in direzione Bergamo. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata contro un Qashqai Nissan. L’altra vittima è una ragazza che era sempre a bordo della Panda.