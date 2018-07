(ANSA) – IL CAIRO, 29 LUG – #Sisi vattene (#Sisi leave) è l’hashtag comparso nei giorni scorsi in rete per denunciare la cattiva gestione della crisi economica in Egitto da parte del presidente Abdel Fatah el Sisi, il quale si dice “irritato” dai post che hanno inondato la rete. Le critiche online sono comparse a seguito dei forti aumenti dei prezzi del carburante, acqua ed elettricità come parte delle misure di austerità annunciare per favorire la ripresa economica, ancora in stallo dopo la rivoluzione del 2011 contro l’allora presidente Hosni Mubarak. Ma l’attuale capo dello Stato non ci sta e alle critiche ha reagito parlando in diretta tv, definendo le critiche “inappropriate” e sottolineando che ha lavorato duramente per tirare l’Egitto fuori dalla crisi economica. “Ci hanno spinto a diventare una nazione povera, una nazione di bisogno, ma quando inizio a lavorare per tirarci fuori da questa situazione, trovo l’hashtag #Sissi vattene. “Dovrei essere arrabbiato o no? Lo sono”, ha detto.