(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Olga Danilovic è diventata la prima giocatrice nata nel nuovo millennio a vincere un titolo Wta. La 17enne di Belgrado ha rotto il ghiaccio alla “Moscow River Cup”, torneo Wta International (in calendario ha preso il posto di Bastad) dotato di un montepremi di 750mila dollari che si è concluso sui campi in terra rossa del National Tennis Center della capitale russa. In una finale tra 17enni – la prima per entrambe nel circuito maggiore – la Danilovic, numero 187 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser, si è imposta per 7-5 6-7 6-4, in due ore e 19 minuti di gioco, sulla russa Anastasia Potapova, n.204 del ranking. E pensare che la serba aveva perso entrambi i precedenti a livello junior, datati 2016: in semifinale sull’erba di Roehampton e al primo turno sul cemento degli Australian Open. Nel corso del torneo la figlia dell’ex campione di basket Sasha Danilovic aveva eliminato nei quarti la tedesca Julia Goeges, numero 10 Wta e testa di serie n.1, e in semifinale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.