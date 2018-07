(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Ariya Jutanugarn vince l’Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open e per la terza volta in carriera torna sul trono del golf femminile: è lei la nuova reginetta mondiale. “Sono davvero felice – le parole della thailandese -, non mi aspettavo questo successo che è arrivato al termine di una settimana bella e divertente. Tornare in vetta alla classifica della Rolex Women’s World Golf Rankings è un sogno che diventa realtà”. La 22enne di Bangok, sorella minore di Moriya Jutangram (anche lei golfista professionista), a Gullane s’è imposta con 271 (67 65 73 66, -13) colpi nel torneo organizzato in combinata tra LET e LPGA che ha preceduto il Ricoh Womens British Open, quarto major stagionale in programma a Lytham Saint Annes (2-5 agosto), Inghilterra. Vittoria al fotofinish per la nuova campionessa mondiale, arrivata al termine di un testa a testa show giocato contro l’australiana Minjee Lee, seconda con 272 (-12). Terzo posto per le coreane Jin Young Ko e Haeji Kang (276 -8).