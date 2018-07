(ANSA) – SAVONA, 30 LUG – Un tir è precipitato questa mattina da un cavalcavia dell’autostrada A10 ad Albissola finendo in una strada comunale, viale Faraggiana, sfiorando una passante. La donna è stata portata in ospedale per precauzione, ma non ha ferite serie. Il camion ha fatto un volo di alcuni metri. Il mezzo viaggiava in direzione Genova quando, per cause da chiarire, l’autista ha perso il controllo del mezzo ed ha sfondato il guard rail di destra, finendo in una piccola via fortunatamente poco trafficata. Nella caduta ha danneggiato una vecchia auto che era parcheggiata. Salvo il conducente, portato al pronto soccorso in codice giallo. E’ stato fatto uscire dalla cabina del mezzo pesante dai vigili del fuoco. Inevitabili i disagi sulla A10 dove si è formata una coda di 6 km tra Savona e Albisola verso Genova. (ANSA).