(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Nessuna variazione ai vertici del tennis mondiale maschile: lo spagnolo Rafael Nadal guida la classifica con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Sul terzo gradino del podio il tedesco Alexander Zverev. La top ten è completata dall’argentino Juan Martin Del Potro, dal sudafricano Kevin Anderson, dal bulgaro Grigor Dimitrov, dal croato Marin Cilic, dall’austriaco Dominic Thiem, dallo statunitense John Isner e dal serbo Novak Djokovic. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure scende di un gradino ed è numero 15. Alle sue spalle stabili sia Marco Cecchinato, numero 22, sia Andreas Seppi, numero 48, mentre grazie al primo titolo Atp in carriera conquistato a Gstaad guadagna 30 posizioni Matteo Berrettini, che sale al numero 54. Fuori dai top 100 risale quattro gradini Thomas Fabbiano (n.106), un altro passo indietro per Paolo Lorenzi (n.110). Best ranking per Lorenzo Sonego, ora al numero 116.