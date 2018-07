(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Trecento milioni di euro per chiamare il Camp Nou con il nome di uno sponsor. E’ quello che sperano di ottenere i manager del Barcellona – come riporta il quotidiano spagnolo Marca – che prevedono di chiudere un accordo per ‘ribattezzare’ lo stadio di Messi e compagni nei primi mesi del 2019. Al momento – sempre secondo Marca – ci sono trattative aperte con società americane e asiatiche.