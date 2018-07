(ANSA) – TORINO, 30 LUG – “Per fortuna è soltanto una abrasione. Qualche giorno di riposo, qualche goccia e dovrei star bene”. Lo afferma Daisy Osakue, l’atleta della Nazionale azzurra di atletica leggera colpita nella notte al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa. “L’hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore. In quella zona ci sono diverse prostitute, mi avranno scambiate per una di loro – dichiara Daisy all’uscita dall’ospedale Oftalmico di Torino – . Mi era già capitato di essere vittima di episodi di razzismo, ma solo verbali. Quando però si passa all’azione, significa che si è superato un altro muro. Io non escludo i motivi razziali. Non voglio essere criticata per questo, ma secondo me mi hanno lanciato quel uovo, in viso, da un’auto che viaggiava a tutta velocità, semplicemente perché sono di colore”, sottolinea la giovane atleta. “Spero che trovino i responsabili – conclude Daisy -: solo così si potrà sapere il motivo del gesto”.