(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Il successo di Berrettini al torneo Atp di Gstaad per me, anche personalmente ed affettivamente, ha un’importanza pazzesca. Matteo è un ragazzo che ho visto nascere e sul quale puntavo da tempi non sospetti”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la prima vittoria in carriera del giovane tennista azzurro a margine di una conferenza stampa in Sala Giunta a Roma.