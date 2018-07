(ANSA) – ROMA, 30 LUG -Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al gruppo misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori che spiega: “Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 consiglieri”. “Lo spirito della Lega sbarca in Campidoglio. Presto ci prenderemo quello che è nostro anche nella città di Roma”, promette Zicchieri.