(ANSA) – UDINE, 30 LUG – Francesco Renzi, il figlio dell’ex premier Matteo, ce l’ha fatta: il suo nome compare tra i 27 giocatori convocati per il ritiro pre-campionato dell’Udinese Primavera. Renzi jr ha superato i provini fatti alcuni giorni fa e dunque oggi lui e alcuni compagni figurano nella lista pubblicata dal club friulano. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino a lunedì 13 agosto. Nel corso del raduno sono già state fissate anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il Venezia primavera e per domenica 12 con la formazione locale del Brian. Al gruppo si uniranno altri due giocatori che stanno terminando un percorso di recupero.