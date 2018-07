(ANSA) – ROMA, 30 LUG – La scontro diretto vinto in maniera incredibile in Europa, e poi il fresco sgarbo di mercato in occasione dell’affare Malcom. Non sarà un’amichevole come tutte le altre quella di Dallas tra Roma e Barcellona. “Ci sarà un’atmosfera particolare in virtù della sfida di Champions della scorsa stagione – riconosce Ivan Marcano parlando ai canali media della società giallorossa -. Giocare contro il Barça uno stimolo per tutti. Valverde mi ha allenato in due occasioni: sarà una partita speciale, vogliamo vincere”. Il precampionato è uno dei momenti più importanti della stagione, i carichi di lavoro che stiamo mettendo nelle gambe ci serviranno per il resto dell’anno – spiega Marcano nell’ultimo giorno d’allenamento della Roma a San Diego -. Ci stiamo allenando bene, stiamo dando tutti il 100% per arrivare pronti alla prima partita di campionato. La rosa? Ormai ci siamo quasi tutti anche se siamo aperti a nuovi innesti. È una squadra forte sia tatticamente che tecnicamente”.