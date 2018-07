(ANSA) – FIRENZE, 30 LUG – Continua l’allerta per il caldo a Firenze. Anche per oggi, lunedì 30 luglio, e per domani, martedì 31 luglio, è stata diramata l’allerta arancione per le temperature elevate. Lo comunica la Protezione Civile del Comune, che ha emesso un avviso per oggi e domani di codice arancione. Sempre validi quindi i consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della protezione civile (http://protezionecivile.comune.fi.it/). In particolare si raccomanda di limitare le attività all’aperto. Secondo le previsioni del Lamma domani nel capoluogo toscano la massima potrebbe raggiungere i 38 gradi, uno in più di quella registrata oggi pomeriggio.(ANSA).