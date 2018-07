(ANSA) – ROMA, 30 LUG – E’ partita alla volta di Glasgow la delegazione azzurra che dal 2 al 5 agosto prenderà parte agli Europei (senior e pesi leggeri). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara (11 senior, 5 pesi leggeri) che il ct Francesco Cattaneo ha definito durante l’ultimo collegiale svoltosi a Livigno. Tra i cambiamenti più significativi le nuove formazioni del doppio senior, composto da Romano Battisti e Simone Martini, del due senza senior, con a bordo Domenico Montrone e Matteo Lodo, e quella del quattro senza senior formato da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale. Quindi un evento da seguire sia per i risultati che possono scaturire dalle prestazioni degli azzurri e sia come tappa di avvicinamento ai Mondiali di Plovdiv (Bulgaria) programmato da 9 al 16 settembre.