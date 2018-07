(ANSA) – BOLOGNA, 30 LUG – “L’account dell’host è stato cancellato a seguito del suo rifiuto di rimuovere alcuni oggetti – fra cui un dipinto raffigurante simboli nazisti – considerati offensivi e in violazione delle policy a cui tutti i membri della community aderiscono”. E’ la precisazione di Airbnb sulla vicenda del proprietario di una villa sui colli di Bologna a cui è stato disattivato l’account dopo le proteste di una turista americana che si è sentita “offesa” da un quadro di Marcus Harvey, raffigurante gli stivali e un’uniforme di Adolf Hitler. Il dipinto, in una stanza della casa di Zola Predosa, era presente anche nelle inserzioni online. Il proprietario, dopo la cancellazione, aveva inviato una diffida al portale per chiedere la riattivazione e una richiesta di risarcimento, ritenendosi danneggiato, spiegando che a suo avviso si tratta di arte contemporanea e non di apologia di nazismo. (ANSA).