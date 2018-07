CARACAS – Il ciclista italo-venezuelano Jefferson Milano ha vinto la medaglia d’oro nella BMX nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si stanno svolgendo a Barranquilla.

Il ciclista nato 22 anni fa a Caracas nella finale si é lasciato alle spalle i colombiani Carlos Ramírez e Carlos Oquendo, che si sono aggiudicati rispettivamente l’argento ed il bronzo.

Nella categoria femminile, la gara é stata vinta dalla colombiana Bollé Carrillo che si é lasciata alle spalle la messicana Dayanna Hernández e la guatemalteca María Isabel Méndez. La venezuelana Stefany Hernández non é riuscita ad entrare in zona podio a causa di una caduta.

Nei giochi che si stanno disputanto a Barranquilla in Colombia, il Venezuela giosice per la medaglia d’argento conquistata dall’astista Robeilys Peinado.

Con i suoi 4,50 metri la venezuelana ha chiuso al secondo posto alle spalle della cubana Yarisley Silva che é riuscita a saltare 4,60 metri.

Nella finale per l’oro le due atlete hanno venduto cara la pelle nei primi tre salti hanno chiuso in perfetta parità con i seguenti primati: 4,30 metri, 4,40 e 4,50. Per trovare la vincente hanno alzato l’asticella e qui ha avuto la meglio la cubana che con un solo salto ha superato i 4,60 metri, mentre la Peinado ha fallito nei suoi tre tentativi. Ma la Silva, non soddisfatta del suo salto ha fatto alzare nuovamente l’asticella portandola a 4,70 metri e superandola senza difficoltà.

Nelle gare d’atletica, nei 100 metri, la venezuelana Andrea Purica é nella finale grazie al suo tempo di 11.35. Nel primo turno di qualificazione, la Puria, aveva stabilito un nuovo record nazionale con i suoi 11.24.

Dopo 11 giorni di gare, il medagliere dei Juegos Centroamericanos y del Caribe vede al comando il Messico con 231 visite al podio, seguito da Colombia con 164 e Cuba con 113. La delegazione venezuelana al momento é ai piedi del podio con 105 medaglie (24 ori, 33 argenti e 48 bronzi).

(di Fioravante De Simone)