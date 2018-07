(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Il ministro dell’Interno del Tajikistan rivede la versione dei fatti che hanno portato alla morte di quattro ciclisti ieri nel distretto di Danghara del Tajikistan e afferma che a ucciderli non é stato un pirata della strada ma un gruppo di uomini armati: lo riporta l’agenzia cinese Xinhua. Due delle vittime erano cittadini americani e non si conosce ancora la nazionalità delle altre due vittime. Il ministro dell’Interno del Tajikistan, Ramazon Rakhimzoda, ha reso noto che il gruppo di ciclisti si trovava a 90 chilometri a sudest della capitale, Dushanbe, quando é stato attaccato ed era composto da cittadini americani, svizzeri e olandesi. Lo riporta l’agenzia cinese Xinhua. Rakhimzoda ha inoltre confermato che un uomo é stato arrestato, affermando che un altro è stato ucciso e che altri tre sono in fuga.