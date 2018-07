(ANSA) – TUNISI, 30 LUG – “Siamo in contatto con le autorità portuali di Zarzis, ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione per iscritto con il permesso di poter sbarcare”. Lo ha detto all’ANSA il capitano della Sarost 5, Ali Ajji, la nave con 40 migranti bloccata in mare da più di due settimane, al largo delle coste tunisine. “Da terra ci dicono di attendere le istruzioni per lo sbarco ed è quello che stiamo facendo. Ma non sappiano quando o se potremo approdare”, ha aggiunto. Intanto, la nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, tornata a poche miglia dalla Sarost 5 per offrirle supporto, si è allontanata dalle acque tunisine, riferisce ancora il capitano della nave.