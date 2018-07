(ANSA) – PARMA, 30 LUG – Il post su Facebook di Matteo Salvini rovesciato, come a testa in giù. Con il commento “Evidentemente citare Mussolini piace e rende simpatici. Ecco per me no !!!!”. L’idea, che sta suscitando polemiche sui social, è stata di Filippo Fritelli, esponente del Pd, sindaco di Salsomaggiore e presidente della Provincia di Parma, che ha risposto in questo modo alle parole del ministro dell’Interno “Tanti nemici, tanto onore”, riprese dal Duce. “Per molti questi soggetto è uno sconosciuto e si comporta come tale, ma invece è il Presidente della Provincia di Parma, neanche a dirlo è del PD, certa gente si commenta da sola! #Frittellivergogna #PDvergogna”, ha scritto il deputato leghista Gianluca Vinci, segretario della Lega Emilia. Anche altri parlamentari del Carroccio lo hanno attaccato, ma Fritelli ha replicato ancora su Fb: “Ci sono momenti, nella vita, dove bisogna scegliere da che parte stare. Ci sono momenti in cui stare in silenzio significa essere complici. Ebbene, IO NON CI STO”. (ANSA).