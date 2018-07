(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 30 LUG – “Forza Lazio, forza Lazio!”: Così all’aeroporto di Fiumicino il calciatore croato Milan Badelj, ultimo acquisto della Lazio, appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino con un aereo di linea proveniente da Zagabria. Vestito in t-shirt grigia, jeans, zainetto sulle spalle, Milan Badelj, il centrocampista svincolato e della nazionale croata con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2018 appena acquistato dalla Lazio, al suo arrivo è stato accolto festosamente da un folto gruppo di tifosi che lo attendevano fuori dal Terminal 3 per i consueti selfie ed autografi. Sempre per la tarda serata è atteso anche il secondo calciatore, Joaquin Correa, altro nuovo acquisto nella rosa scelta da Inzaghi. Il suo arrivo da Siviglia è previsto per le 23:40.