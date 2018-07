ROMA. – Inizia una settimana rovente, la più calda dall’inizio dell’estate, con tanta afa e temperature che sfioreranno i 40 gradi. L’intensa ondata di caldo avvolgerà tutta Italia, almeno fino al primo weekend di agosto, ma la canicola si farà sentire soprattutto nelle città facendo scattare i bollini rossi in quelle più roventi: mercoledì saranno ben 8 le città italiane contrassegnate con il bollino rosso.

Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro ed il Ministero della Salute rende noto che al numero di pubblica utilità 1500 “i cittadini potranno ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale”.

Proprio oggi una turista è deceduta in spiaggia a Marina di Pietrasanta (Lucca) in seguito a un malore avuto in acqua e fra le cui concause ci sarebbero le elevate temperature di oggi. Le regioni più calde saranno quelle del centro-nord e la Sardegna, con afa in aumento e temperature massime che potranno sfiorare i 38-40 gradi. La morsa del caldo non darà tregua nemmeno la sera, con valori che anche all’alba faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del centro-nord.

“L’alta pressione porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche – spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo – limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull’Appennino meridionale”. “Farà caldo- continuano- anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia, ma con valori di temperature e livelli di umidità più contenuti”.

Le città più calde saranno Bologna, Verona, Firenze con temperature che potrebbero raggiungere o addirittura superare i 37 gradi per almeno 3-4 giorni consecutivi, ma anche Roma, Milano, Bolzano, Cagliari, Piacenza e Perugia con temperature massime intorno ai 36 gradi per più giorni consecutivi. Ad essere contrassegnate con il bollino rosso, nel bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute, le città ‘bollenti’, che aumenteranno di numero da oggi al 1 agosto e mercoledì prossimo saranno ben otto.

Intanto hanno raggiunto il livello 3 per il caldo le città di Bologna, Bolzano e Perugia; domani bollino rosso anche per Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il primo agosto allerta 3 per Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Intanto, la Regione Veneto, ha dichiarato lo “stato di allarme climatico”, per il disagio fisico limitatamente ad alcune aree del territorio: le zone costiere, pianeggianti continentale, montana e pedemontana.

L’allarme è valido da oggi al 2 agosto. L’assessore alla sanità, Luca Coletto, ha disposto l’attivazione immediata delle forme di organizzazione assistenziale rivolte in particolare ad anziani e portatori di malattie croniche, respiratorie, o comunque soggetti a rischio. Nella regione è attivo un numero verde (800 462 340)per segnalare eventuali emergenze di competenza della Protezione civile.