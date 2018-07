EREVAN (ARMENIA). – “Il veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società”, una società non può diventare un “Far West” dove i cittadini girano armati e si fanno giustizia da soli. Tocca in primis alla politica contrastare questo “virus”, avere il coraggio di cantare fuori dal coro. Traspare da questi concetti – espressi nel giro di pochi giorni – tutta la preoccupazione di Sergio Mattarella per un “virus”, appunto, che sembra subdolamente diffondersi nell’Italia repubblicana.

Il presidente della Repubblica si trova in Armenia per l’ennesima visita di Stato in un Paese caucasico e si tiene lontano dalle polemiche politiche che disegnano senza soluzione di continuità un’Italia in preda a pulsioni primordiali. Nessuna contrapposizione frontale con Matteo Salvini si precisa. Nessun riferimento diretto ai tanti casi di cronaca. Ma le parole del presidente suonano profetiche, quasi che il capo dello Stato avesse colto in anticipo l’accadere di una serie di atti che è impossibile non collocare nella categoria razzismo.

“Non guardate altrove, i nuovi schiavi sono i migranti”, ha scritto anche oggi in un messaggio che ben tratteggia lo sdegno del presidente per una società che sembra impermeabile alla sofferenza altrui. Sergio Mattarella ultimo argine pubblico al ripiegamento delle coscienza, si potrebbe dire. L’arbitro che non vuole interferire nelle scelte di governo ma che sente il dovere morale di ricordare che gli orrori del passato non si possono archiviare.

Un capo dello Stato che vede crescere la sua solitudine istituzionale e chiede alla politica, ai cittadini, agli intellettuali “il coraggio, se necessario, di contraddire opinioni diffuse”. Ed oggi, per Mattarella, è necessario. La politica, è il cuore delle sue riflessioni, non può essere solo rincorsa tumultuosa del consenso e l’Italia esprime un patrimonio di valori che non appartiene solo alla maggioranza.

Ci sono limiti da non valicare, e si stanno raggiungendo. Mattarella parla per atti e rifugge le telecamere. La sua preoccupazione è di non interferire mai con gli altri poteri, di non tracimare nei campi di altre istituzioni. Ma il rispetto della Costituzione – e dei valori che la Carta ha scolpito nella pietra – è per lui un dovere, che esercita incurante dell’aria che tira.

“Sta a chi opera nelle istituzioni politiche non farsi contagiare da questo virus, ma contrastarlo, farne percepire, a tutti i cittadini, il grave danno che ne deriva per la convivenza e per ciascuno”, disse ricevendo la stampa parlamentare al Quirinale. Alla quale chiese lo stesso coraggio.

(Dell’inviato Fabrizio Finzi/ANSA)