(ANSA) – CAMERANO (ANCONA), 30 LUG – Due badanti di origine vietnamita, marito e moglie, hanno lasciato il loro assistito 84enne in auto sotto il sole cocente, a mezzogiorno, davanti al parcheggio dell’Ikea di Ancona-Camerano mentre facevano shopping all’interno del centro commerciale. L’anziano, alle prese con gravi problemi motori e di autosufficienza per cardiopatia e demenza senile, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Offagna in stato di sofferenza respiratoria e poi affidato alla sorella 70enne residente a Recanati (Macerata). La coppia di badanti – il marito 55enne e la moglie di 56 anni, residenti nel Maceratese – è stata denunciata a piede libero per il reato di abbandono d’incapace.