CARACAS – El miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, criticó la reconversión monetaria planteada por el gobierno nacional. Aseguró que esta medida no ayuda a frenar la hiperinflación, que a su juicio, debe ser lo primordial para la dirigencia del país. Además, manifestó que el bolívar debe ser anclado al dólar y no al petro, puesto que es una moneda “no aceptada en el mundo”.

Guerra indicó que a partir del 20 de agosto será necesaria una convivencia del actual cono monetario con el nuevo por al menos seis meses. Señaló que de esta manera, se podría contar con billetes suficientes para las transacciones de aquellas pequeñas empresas que no cuentan con punto de venta.

El economista argumentó que el anclaje de la moneda nacional al petro es ilegal, debido a que el propio criptoactivo ya lo es. Para esto, se basó en el artículo 12 de la constitución que establece que los yacimientos petrolíferos son de dominio público, imprescriptibles e inalienables. En este sentido, indicó que un barril de petróleo no tiene valor en el subsuelo, sino cuando es extraído, procesado y colocado en el puerto.

El diputado manifestó su inconformismo con la reconversión desde que fue planteada, comenzando por su costo al país de 300 millones de dólares. Guerra solicitó que el Estado no gaste ese dinero en la medida y que lo utilicé para otros asuntos de mayor importancia. Desde su punto de vista, la principal tarea del Gobierno debe ser frenar la hiperinflación.

Para frenar la hiperinflación, José Guera planteó recientemente cinco medidas a corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, plantea que exista un control fiscal para que el fisco no gaste más de lo necesario. Posteriormente solicita un freno a la emisión de dinero inorgánico, eliminar el control cambiario y remover los obstáculos a la inversión privada. Por último, llama a la reactivación del sector petrolero.