WASHINGTON: Forte della popolarità di cui gode in questo momento, circa il 45 per cento, più del 10 rispetto a un anno fa, il Presidente Trump riprende la crociata del muro con il Messico. Durante un comizio a Phoenix, Arizona, stato a maggioranza repubblicano, ha minacciato di bloccare l’attività amministrativa del governo federale qualora i democratici non approvassero i fondi necessari per portare avanti questo progetto.

In realtà né democratici né repubblicani sono disposti a inserire questa spesa nel bilancio che dovranno approvare entro fine settembre per cui, come al solito, Trump cerca di gettare fumo negli occhi ai suoi sostenitori per distogliere il loro interesse dagli scandali causati dalle connessioni con Putin e dal pagamento alle escort.

Presidente in eterna campagna elettorale Trump non ha risparmiato strali alla stampa, alle lobby della sinistra, alla classe politica in generale.

Ma sa bene che i veri nemici li ha in casa, tra quei repubblicani che mal tollerano le sorprendenti esternazioni dei tweet e in generale un modo di governare che non tiene conto delle sottigliezze della politica.

Qualora dovesse davvero andare ad uno scontro aperto contro il Congresso fino a causarne la paralisi Trump aggraverebbe la frattura che già incomincia ad essere evidente tra lui e il suo partito.