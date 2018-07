(ANSA) – MILANO, 30 LUG – Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un’intesa verbale con l’Atletico Madrid per il terzino croato: un accordo soltanto da formalizzare con firme e contratti nelle prossime ore. Il giocatore arriverà a Milano in prestito oneroso (da 6,5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni. Il 26enne terzino ex Sassuolo è atteso a Milano nei prossimi giorni. L’Inter è pronta così a dare al tecnico Luciano Spalletti la prima delle due pedine richieste. L’allenatore avrà nei prossimi giorni a disposizione il sostituto di Cancelo nel ruolo di terzino destro. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Vrsaljko è arrivato in Italia nel 2013, acquistato dal Genoa. Esploso definitivamente nel Sassuolo, il croato nell’estate 2016 è passato all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro. Dopo alcuni infortuni, è tornato alla ribalta nell’ultimo Mondiale, in cui e stato uno dei protagonisti della cavalcata della Croazia fino alla finale.