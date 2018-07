MILANO. – Spalletti chiama, l’Inter risponde. Il tecnico nerazzurro aveva chiesto a gran voce due rinforzi, le ultime due pedine per completare la rosa. E la società lo sta per accontentare, chiudendo due colpi di primissimo livello. Così Sime Vrsaljko è ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Inter, mentre Arturo Vidal sta diventando anche qualcosa in più di un’idea.

Per il 26enne terzino croato è stato trovato un accordo verbale con l’Atletico Madrid, sulla base di un prestito oneroso (6,5 milioni) con diritto si riscatto fissato a 17,5 milioni: un affare da 24 milioni complessivi per cui mancano solo firme e contratti, ma ormai fatto. Spalletti avrà così a disposizione nei prossimi giorni (visite mediche ancora da fissare) il sostituto di Cancelo sulla fascia destra, dopo l’addio al portoghese poi sbarcato alla Juve.

Più complessa la strada che porta ad Arturo Vidal, ma l’Inter ci sta provando seriamente. Anche perché il Bayern Monaco avrebbe aperto alla formula in prestito con diritto di riscatto e per farlo sarebbe pronto ad allungare di un anno il contratto del centrocampista cileno, in scadenza al 30 giugno 2019. Un rinnovo che avvicinerebbe molto Vidal all’Inter, con la società nerazzurra che potrebbe quindi chiudere l’affare nella formula preferita per esigenze di financial fair play.

Le cifre si aggirano sui 30 milioni sul riscatto, ma la trattativa è in divenire e l’Inter può farsi forza anche della volontà del giocatore. “Lo sanno tutti, ci mancano ancora due pedine – aveva detto Spalletti nei giorni scorsi -. I rinforzi ci sono, ma ci sono ancora delle difficoltà e la rosa va completata”. Ora l’Inter è pronta ad accontentarlo per creare una squadra davvero da Champions.