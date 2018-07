NAPOLI. – Dopo tre settimane di intenso lavoro, il Napoli di Ancelotti ha concluso il ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. Nel pomeriggio gli azzurri si sono spostati in autobus a Verona e dal capoluogo veneto hanno raggiunto in aereo Napoli. La squadra di Ancelotti avrà ora due giorni liberi. Ci si ritroverà tutti giovedì prossimo per partire alla volta di Dublino dove gli azzurri sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole.

Il tour europeo proseguirà poi dapprima in Svizzera, dove il 9 agosto il Napoli si confronterà con il Borussia Dortmund, e infine in Germania per la prevista amichevole dell’11 agosto contro il Wolfsburg. Subito dopo, il ritorno a Napoli e qualche giorno libero prima di tornare al Centro tecnico di Castel Volturno, dove sono in corso lavori di ammodernamento che finiranno intorno a Ferragosto, in vista della prima giornata di campionato che il Napoli giocherà in casa della Lazio.

Prima di lasciare il ritiro Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha fatto alcune considerazioni sul mercato e non solo. Il presidente si è detto soddisfatto per la prestazione di ieri sera a Trento contro il Chievo, nel corso della quale ha avuto anche modo di ammirare un ”Verdi in forma campionato”.

De Laurentiis, riguardo al mercato, ha ammesso di aver chiesto Darmian in prestito al Manchester United e di essere in attesa di una decisione da parte di Mourinho. Secondo il presidente del Napoli con l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve non è detto che siano chiusi i giochi scudetto. Il presidente si è detto convinto che ”il Napoli darà filo da torcere non solo alla Juventus, ma anche all’Inter che si è rinforzata”.

De Laurentiis ha quindi escluso di aver ricevuto una mega offerta per Insigne e ha anche negato che ci sia una società straniera pronta a versare l’importo della clausola rescissoria di Mertens. ”Ho invece effettivamente ricevuto e rifiutato un’offerta importante per Rog – ha aggiunto il presidente del Napoli – però mai dire mai: un’offerta può essere migliorata. Per me Rog è blindato ma nel calcio non si sa mai”.

Quanto alla posizione di Grassi, De Laurentiis ha detto: ”Stiamo verificando. Si sono avvicinate anche altre squadre europee”. Ultimo pensiero per Higuain. Alla domanda se abbia mai pensato a un clamoroso ritorno del Pipita, De Laurentiis ha risposto: ”Falsissimo, perché lo stesso Higuain non accetterebbe mai di tornare a Napoli”.