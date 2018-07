Al suo primo vero esame, il governo Sánchez è apparso nudo. Ma non a causa dei suoi avversari. E’ vero che Pablo Casado, appena eletto al vertice del “Partido Popular”, ha promesso di dar battaglia. Lo è anche che lo ha fatto con impeto e decisione. Ma ereda un partito sfinito, scosso, svilito dai tanti casi di corruzione e, ora, diviso dopo la sfida con Soraya de Santamaría. Il nuovo leader dei conservatori prima ancora di scendere in campo e di fare opposizione come promesso, dovrà raccogliere i cocci e metterli assieme. Insomma, dovrà ricucire gli strappi con grande pazienza e molta diplomazia se vuole proporsi come alternativa credibile al presidente Sánchez. Non sarà facile.

Intanto il cammino del governo, come era nelle previsioni, è tutto in salita. I pericoli annidano a ogni angolo. Per il momento, i veri avversari sono i propri alleati – leggasi Unidos Podemos, Erc e PDeCAT -. Imprevedibili e inattese, le loro mosse sono impossibili da anticipare. Lo si è visto nell’ultimo passaggio parlamentare. Il primo vero esame del governo. Gli alleati hanno agito seguendo una loro logica, che ha sorpreso anche il più navigato analista della politica nazionale.

Come hanno fatto notare gli esperti in materia, il buon senso consigliava l’approvazione al “Congreso de los Diputados” del nuovo tetto per la spesa. Il progetto presentato appariva, anche ai critici dello Psoe, equilibrato e accettabile. Avrebbe permesso un incremento moderato della spesa per l’assistenza sociale e maggiori risorse da destinare ai governi autonomi. C’era poi la “quasi certezza” che la proposta non sarebbe passata al Senato, controllato dal PP e da Ciudadanos. La bocciatura, prevedibile, avrebbe consegnato al governo argomenti solidi per modificare la Legge di Stabilità, come vuole d’altronde il partito di Pablo Iglesias.

Podemos, convincendo Erc e PDeCAT a seguire il proprio esempio, si è astenuto. Il governo, che aveva bisogno della maggioranza relativa, ha ottenuto invece solo 88 voti. Troppo pochi per evitare la sconfitta. Il Partito di Iglesias ha giustificato la decisione sostenendo che, a suo avviso, prima di presentare la proposta era necessario modificare la Legge di Stabilità. Un problema, quindi, di priorità. Eppure, come sostengono i critici di Podemos, cambiando l’ordine dei fattori il risultato non sarebbe cambiato.

Una nuova proposta

Ora il presidente Sánchez avrà tempo un mese per presentare una nuova proposta. E in questa non potrà stanziare, come invece aveva fatto nella precedente, 2400 milioni di euro per l’assistenza sociale e altri 2400 per i governi autonomi. Probabilmente dovrà rivedere gli obiettivi discussi a Bruxelles per, se non azzerare, almeno portare il deficit entro i limiti consentiti dall’Unione Europea. Il nuovo calendario, accettato a Bruxelles e presentato poco più di 15 giorni fa dal ministro María Jesús Montero, offriva un po’ di ossigeno al governo che rimandava d’un anno l’equilibrio dei conti pubblici e liberava 6 miliardi di euro per il 2019.

Il governo si mostra sempre più debole e fragile. Non solo dovrà prepararsi all’agguerrita opposizione del PP di Casado ma anche al nuovo scenario politico che si apre dopo il terremoto avvenuto nel PDeCAT. Il partito indipendentista della Catalogna, fino a ieri governato dall’ala meno radicale, è ora in mano ai “falchi”. Questi reclamano una maggiore celerità verso l’autogoverno nella Catalogna. E il fantasma del referendum torna a mostrarsi all’orizzonte.

Il presidente Sánchez, nel suo recente intervento al Congresso dei Deputati, aveva promesso agli indipendentisti la votazione popolare per confermare un nuovo statuto che permetta alle comunità autonome una maggiore libertà sempre nel rispetto dell’unità territoriale e politica della Spagna. Insomma, uno statuto sempre più vicino alle esigenze della Catalogna ma salvaguardando l’unità della nazione. Nei prossimi mesi si vedrà se Erc e PDeCat accetteranno. Si vedrà anche fino a che punto l’ex presidente catalano, Carles Puigdemont, riuscirà a mantenere dall’estero il controllo delle frange indipendentiste radicali.

Mentre dietro le quinte si tessono le trame della politica, dal fronte del lavoro arrivano buone notizie. A darle è l’Istituto Nazionale di Statistiche. La “Encuesta Población Activa” mostra un incremento del lavoro, nel secondo trimestre dell’anno, pari a 460mila 900 lavoratori. Stando all’Ine, questo è il maggior incremento dal 1996.

Oggi, i disoccupati in Spagna sono 3 milioni 162mila 162. E’ il livello più basso registrato dal 2008. Sempre secondo l’Ine, la disoccupazione dal 2013, anno in cui raggiunse la punta più alta, ad oggi è diminuita di un milione 960mila 60 lavoratori. Resta comunque di 7 punti sotto il livello pre-crisi. Le donne, stando a quanto pubblicato dall’Ine, continuano ad essere le più colpite dal fenomeno disoccupazione. Senza lavoro sono un milione 866mila 810.

La contrazione della disoccupazione indica un incremento delle attività produttive. Stando alla Banca Centrale, nel secondo trimestre l’economia sarebbe cresciuta dello 0,7 per cento. Si confermerebbe, così, il tasso registrato nel primo trimestre dell’anno. Dopo tre anni di crescita dell’economia pari a circa il 3 per cento, il 2,8 proiettato per il 2018 appare ancora un tasso abbastanza robusto. La Banca Centrale, comunque, manifesta preoccupazione per il leve calo del consumo delle famiglie.

Mauro Bafile