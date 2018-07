(ANSA) – ROMA, 31 LUG – I migliori club europei, a cominciare dal Paris Saint Germain, hanno messo gli occhi su N’Golo Kanté, centrocampista francese poco appariscente, ma di grande sostanza. Per questo Maurizio Sarri ha avvertito Roman Abramovich che l’internazionale è uno dei pezzi chiave del nuovo progetto al Chelsea ed il club londinese si appresta a portare il suo ingaggio al livello dei migliori giocatori d’Europa, fino a superare quello di Eden Hazard, offrendo a Kanté 16,8 milioni di euro l’anno per cinque anni. Sarebbe quattro milioni in più rispetto a quanto guadagna il belga a stagione. Hazard è attualmente il giocatore più pagato nel Chelsea.