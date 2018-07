(ANSA) – MILANO, 31 LUG – “Siamo lontani, però fin quando non si chiude il calciomercato si parlerà sempre, e un po’ di malumore lo porta a tutti”. Rino Gattuso non nasconde che durante la tournée negli Usa il suo Milan è alle prese con le incertezze e le distrazioni legate alle trattative estive. “Chi fa l’attaccante sente che sta arrivando un nuovo attaccante, chi fa il centrocampista sente che può arrivare un altro centrocampista – ha spiegato l’allenatore rossonero a Minneapolis alla vigilia della sfida della International Champions Cup contro il Tottenham -. Da parte mia sento che tutti i giorni si dice che rischio il posto. Ma penso che la tranquillità la devono dare la professionalità, la voglia, non lasciare nulla al caso, lavorare con grande determinazione. Poi, siccome non decidiamo noi ma chi rappresenta il club, l’importante è guardare avanti e lavorare con grande professionalità”.