(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Thomas Fabbiano si qualifica per il secondo turno del torneo Atp di Los Cabos, in Messico, grazie al successo per 5-7 6-2 7-5 sull’atleta dello Zimbabwe Takanyi Garanganga, proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno il pugliese sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur, numero 24 del ranking mondiale e terza testa di serie. In tabellone c’è anche Fabio Fognini: il 31enne ligure, numero 15 Atp e secondo favorito del seeding, entrerà in gara al secondo turno contro il vincente del match tra il lussemburghese Gilles Muller ed il francese Quentin Halys. Testa di serie n.1 del torneo è l’argentino Juan Martin Del Potro.