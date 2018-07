(ANSA) – VENEZIA, 31 LUG – “Ieri c’è stato un giusto e gradito approfondimento rispetto al dossier del Veneto, che è la proposta low cost con 380 milioni di euro, che garantisce 15 discipline olimpiche tutte in montagna, quindi tutte nell’hub più grande degli sport invernali in Europa”. Lo ha detto il Governatore del Veneto, Luca Zaia, sulla candidatura ai giochi invernali 2026 di Cortina d’Ampezzo-Dolomiti dopo la riunione al Coni cui hanno partecipato i sindaci delle tre città candidate “Si sente parlare di messa in rete di più realtà – ha aggiunto Zaia – ma noi fino a quando non vediamo la proposta nero su bianco rimaniamo fermi sulla nostra. Abbiamo fiducia nel presidente Malagò, nella commissione tecnica – ha concluso – per cui il dato di fatto per ora è che Cortina c’è e ci sarà sempre”.