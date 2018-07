(ANSA) – ROMA, 31 LUG – La trattativa fra l’Inter e Arturo Vidal è ormai alla stretta finale. Il cileno, ogni giorno che passa, è sempre più lontano dal Bayern Monaco: il ritorno in Italia, per il centrocampista sudamericano, è solo una questione di dettagli. Il club nerazzurro – secondo quanto riporta il Mundo deportivo – ha già l’okay dei tedeschi per il trasferimento, che – salvo ripensamenti – avverrà con la formula del prestito con opzione di acquisto del cartellino del giocatore. Per Vidal si tratta di un ritorno in Serie A, dopo l’esperienza nella Juventus.