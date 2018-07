(ANSA) – WASHINGTON, 31 LUG – “La collusione non è un reato”: così Donald Trump su twitter nel giorno in cui si apre il processo all’ex responsabile della sua campagna presidenziale Paul Manafort, indagato per eventuali collusioni con Mosca. Comunque non c’è stata alcuna collusione – aggiunge il tycoon – ad eccezione di quella della corrotta Hillary e dei democratici”.