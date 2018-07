(ANSA) – NEW YORK, 31 LUG – Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine americane di novembre attraverso account e pagine non autentiche. Lo afferma il social network, impegnandosi a fornire maggiori informazioni a breve. Secondo la società, è ancora troppo presto per legare il tentativo di interferenza a un particolare governo. “Siamo ancora nelle fasi iniziali della nostra indagine e non abbiamo ancora tutti gli elementi, incluso chi sia dietro” il tentativo, afferma Facebook, precisando di aver deciso di condividere le informazioni in suo possesso ”dato il legame fra i cattivi attori” dietro il tentativo di interferenza e le ”proteste previste a Washington la prossima settimana”. Facebook precisa di aver individuato otto pagine, 17 profili e sette account Instagram non autentici due settimane fa e di collaborare con l’Fbi nelle indagini.