(ANSA) – VENEZIA, 31 LUG – Il commissario straordinario alle opere sportive dei Mondiali di sci di Cortina 2021, Luigivalerio Sant’Andrea, ha sottoscritto oggi il verbale di consegna dei lavori per la nuova finish area della pista Rumerlo, l’adeguamento della viabilità comunale e tre tunnel di collegamento sciistico sulla pista ‘Vertigine’. Si apre così il primo cantiere promosso da Fondazione Cortina 2021 che realizzerà già per la prossima Coppa del mondo di sci femminile a Gennaio 2019 l’assetto definitivo della Ski Area dove si disputeranno le gare 2021. L’intervento della nuova finish-line riguarda un’area di circa 43 mila mq con movimenti terra pari a 23 mila mc. La nuova area d’arrivo ha una lunghezza di 120 metri e una larghezza di 80, e sarà in grado di accogliere circa 20 mila persone. Sarà poi realizzato un by-pass stradale che si stacca a valle del nuovo sacco d’arrivo, entra in un pianoro e sale verso monte ricollegandosi all’attuale strada in direzione Piè Tofana.